La sede del Dipartimento USA della Difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sede del Dipartimento USA della Difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La sede del dipartimento usa della difesa

Il dipartimento della difesa degli stati uniti (in inglese: united states department of defense), in sigla dod o dod, è un'articolazione civile del governo...

Il pentagono (in inglese: the pentagon) è l'edificio sede del quartier generale del dipartimento della difesa degli stati uniti d'america. per metonimia...