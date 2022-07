Lo scrisse Garibaldi in un famoso telegramma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scrisse Garibaldi in un famoso telegramma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OBBEDISCO

Significato/Curiosita : Lo scrisse garibaldi in un famoso telegramma

vedi giuseppe garibaldi (disambigua). disambiguazione – "garibaldi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi garibaldi (disambigua). giuseppe...

"obbedisco" è il contenuto del telegramma scritto da giuseppe garibaldi, allora capo del corpo volontari italiani, il 9 agosto 1866, in risposta al generale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con scrisse; garibaldi; famoso; telegramma; scrisse Il Milione; scrisse Vita e opinioni di Tristram Shandy; scrisse A Silvia; scrisse Il demone della notte; L ultima dimora di garibaldi ; garibaldi era detto quello dei due Mondi; Vi è la tomba di garibaldi ; Una moglie di garibaldi ; Il pornodivo italiano più famoso : Rocco __; Un famoso formaggio... d oro; Il famoso monumento di Berlino sormontato da una quadriga; È famoso quello di Euclide; È... nel telegramma ; E.. nel telegramma ; Una e nel telegramma ; Un vecchio telegramma ; Cerca nelle Definizioni