Realizza le lenti per gli occhiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Realizza le lenti per gli occhiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTTICO

Significato/Curiosita : Realizza le lenti per gli occhiali

Fabbrica italiana lavorazione occhiali) è un'azienda italiana attiva nel campo della produzione e distribuzione di occhiali da vista, da sole e sportivi...

L'ottico, in italia, è una professione di servizi socio-sanitari con funzioni articolate. con il termine ottico si intende l'abilitato in ottica oftalmica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con realizza; lenti; occhiali; realizza copie di opere d arte; Se è cotto così, è realizza to perfettamente; Macchina per la realizza zione di tessuti; Materiale naturale per realizza re ceste; lenti ssimo mammifero; Si forma in bocca coi cibi succulenti ; Spesso si fa volenti eri; La Valenti na che fu pluricampionessa di fioretto; Distingue esteticamente gli occhiali ; Vendono occhiali ; Azienda italiana leader nel settore degli occhiali ; Professionista che vende occhiali ; Cerca nelle Definizioni