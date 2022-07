Rappresentano le quote di proprietà di una SpA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rappresentano le quote di proprietà di una SpA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : AZIONI

Significato/Curiosita : Rappresentano le quote di proprieta di una spa

Industriale; le quote nella sgs-thomson, joint-venture italo-francese produttrice di semiconduttori, che negli anni novanta prese il nome di st microelectronics...

Un'azione (in inglese: share o stock), nella finanza, è un titolo finanziario rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni. insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

