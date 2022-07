Quelle per orientarsi non si innaffiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle per orientarsi non si innaffiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIANTINE

Significato/Curiosita : Quelle per orientarsi non si innaffiano

Essendo da anni in disuso. sull'isolotto cresce poca flora, ma vi abbondano piantine di porro selvatico, capperi e altri arbusti tipici della macchia mediterranea... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con quelle; orientarsi; innaffiano; quelle là; quelle di Ercole furono dodici; quelle dello smartphone sono silenziabili; quelle Gialle sono la Guardia di Finanza; Aiuta ad orientarsi in Internet; Cellule vegetali che dànno alle piante la facoltà di orientarsi secondo l azione di gravità; Si può usare per orientarsi nel bosco; Serve a orientarsi ; Cerca nelle Definizioni