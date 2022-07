Si può farlo... nel manico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può farlo... nel manico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIURLARE

Significato/Curiosita : Si puo farlo... nel manico

Sul manico. il suono di riferimento per l'accordatura può essere un diapason o un accordatore elettronico; in orchestra, gli strumenti ad arco si accordano...

Deriva dal fatto che la talpa è un animale dalla vista molto limitata. ciurlare nel manico "ciurla nel manico" una persona o cosa che risulti incerta e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con farlo; manico; Nessuno vorrebbe farlo in nave o in aereo; Minaccia di farlo chi è fuori di sé; Gli sposi all altare promettono di... farlo ; È assurdo farlo se la faccenda non è grave; Ampia tazza senza manico ; Unisce la lima al manico ; Relativa ad un antico popolo germanico ; Soprannome dell imperatore Gaio Cesare Germanico ;