Il portiere in hotel - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CONCIERGE

Significato/Curiosita : Il portiere in hotel

Concentramento e il suo aguzzino maximilian che, sotto falso nome, lavora come portiere di notte in un albergo di vienna. il loro incontro li fa precipitare in una...

Previo il superamento di alcuni esami si può anche ottenere il titolo di concierge avec brevet fédéral (portinaio con brevetto federale). portière, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

