Piano di riforme economiche promosso da Roosevelt - Cruciverba

Piano di riforme economiche promosso da Roosevelt.

Soluzione 7 lettere : NEW DEAL

Significato/Curiosita : Piano di riforme economiche promosso da roosevelt

Intende il piano di riforme economiche e sociali promosso dal presidente statunitense franklin delano roosevelt fra il 1933 e il 1937, allo scopo di risollevare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi new deal (disambigua). con new deal («nuovo corso» o letteralmente «nuovo patto») si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

