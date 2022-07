Parrucca in voga nel 700 fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parrucca in voga nel 700 fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOUPET

Significato/Curiosita : Parrucca in voga nel 700 fra

Con altri ritratti e la parrucca di colore rossiccio rimando ai capelli rossi del musicista. ^ "an anonymous portrait in oils in the museo internazionale...

La fundoplicatio secondo toupet è un intervento chirurgico praticato al fine di curare il reflusso di materiale dallo stomaco verso l'esofago, detto reflusso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

