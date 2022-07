Mirano al bersaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mirano al bersaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIRATORI

Significato/Curiosita : Mirano al bersaglio

Uniformi. di conseguenza tali individui sono il bersaglio ideale per i messaggi propagandistici, che mirano ad ottenere dalla massa un dato comportamento...

Attacchi guidati. i tiratori vengono addestrati in pratiche come il camuffamento, la ricognizione, l'infiltrazione e l'osservazione. i tiratori scelti ricoprono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

La sala in cui si ammirano coppe e medaglie; I pedoni vi ammirano la merce di un negozio; Si ammirano in Egitto; Si ammirano di notte; La figura bersaglio del poligono; Vengono indirizzati al bersaglio ; Un esperto che non fallisce il bersaglio ; In mezzo al bersaglio ;