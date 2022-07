Se si lancia torna indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se si lancia torna indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOOMERANG

Significato/Curiosita : Se si lancia torna indietro

boomerang è un canale televisivo della warner bros. entertainment italia lanciato nel 2003. il canale trasmette sia cartoni animati originali hanna-barbera... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con lancia; torna; indietro; Congegno militare che lancia va grandi massi; lancia re maledizioni o insulti; Coadiuva le manovre in plancia ; Bilancia basata sul principio della leva; Era storna quella pascoliana; Come ciò che ritorna periodicamente; Il cane del cinema a cui si diceva: torna a casa; Si fa torna ndo al punto di partenza; Il meccanismo che impedisce a una ruota dentata di girare all indietro ; Che è rimasta indietro ; Venuti indietro ; Tornato indietro di un grado; Cerca nelle Definizioni