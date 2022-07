Lago siciliano in provincia di Enna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago siciliano in provincia di Enna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERGUSA

Significato/Curiosita : Lago siciliano in provincia di enna

Comunale di enna. la provincia di enna (pruvincia di castrugiuvanni in siciliano), successivamente provincia regionale di enna, è stata una provincia italiana...

Il villaggio pergusa, altrimenti noto semplicemente come pergusa, è la più importante tra le frazioni di enna, se si esclude enna bassa.

