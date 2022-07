Isola sarda che organizza un festival del cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola sarda che organizza un festival del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAVOLARA

Significato/Curiosita : Isola sarda che organizza un festival del cinema

cinema d'autore, alla commedia all'italiana ed a molti altri generi, il cinema italiano raggiunge una posizione di grande prestigio sia nazionale che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tavolara (disambigua). tavolara è un'isola di 5,9 km² della sardegna nord-orientale, parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con isola; sarda; organizza; festival; cinema; Luoghi per isola rsi; Monte dell isola d Ischia; isola polinesiana a nord-ovest di Tahiti; Penisola turca nell antichità detta Asia Minore; Isola sarda sede di un parco nazionale; Località sarda ; Tipica pasta sarda costituita da palline di semola; Una famosa giudicessa sarda ; Stato organizza to politicamente come gli USA; Si organizza no per dire sì; Ex organizza zione internazionale che nacque per unire l Europa; Fermento organizza to culturale o politico; Film festival italiano dedicato ai ragazzi; Marco __: ha vinto il festival di Sanremo 2013; Ha condotto gli ultimi tre festival di Sanremo; Ospita un festival del cinema; Edwige del cinema ; Una famosa corazzata del cinema ; La bellissima Brigitte del cinema ; Al cinema , il suo mondo era favoloso; Cerca nelle Definizioni