Intrappola e ferisce l arto della sua vittima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intrappola e ferisce l arto della sua vittima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAGLIOLA

Significato/Curiosita : Intrappola e ferisce l arto della sua vittima

Possibilità di affrontare indisturbato e ad armi pari ichigo, intrappola ulquiorra in un'altra dimensione per qualche ora e intima a orihime di curarli dalle...

