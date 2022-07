Grave scarsità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grave scarsità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENURIA

Significato/Curiosita : Grave scarsita

Della popolazione mondiale, stavano affrontando una grave scarsità d'acqua. si prevede che la scarsità d'acqua in africa raggiungerà livelli pericolosamente...

Mondiale divenne impossibile accedere allo sciroppo della coca-cola. data la penuria di ingredienti esteri, la fanta era ottenuta da sottoprodotti della produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

