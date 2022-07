I giocatori della nazionale neozelandese di rugby - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I giocatori della nazionale neozelandese di rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALL BLACKS

Significato/Curiosita : I giocatori della nazionale neozelandese di rugby

La nazionale di rugby a 15 della nuova zelanda (in inglese new zealand national rugby union team; in maori kapa whutupaoro uniana o nga tangata motu aotearoa)...

A 15 in ambito internazionale. i suoi giocatori sono noti anche come all blacks ("tutti neri"). attiva dal 1892 (e internazionalmente dal 1903), è la...

