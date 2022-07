Le gambe di chi fugge velocemente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le gambe di chi fugge velocemente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEVATE

Significato/Curiosita : Le gambe di chi fugge velocemente

Denominata il serpente honduregno. la prova consiste nel stare legati con le mani e le gambe, poi strisciare sulla sabbia e spingere un pallone in avanti fino...

Disambiguazione – se stai cercando l'enciclica di papa pio ix, vedi levate (enciclica). levate [le'vate] (leàt [l'at] in dialetto bergamasco) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

