Frattaglia molto usata nella cucina laziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frattaglia molto usata nella cucina laziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANIMELLA

Significato/Curiosita : Frattaglia molto usata nella cucina laziale

Tripa comune correlato con il gaelico tarp "mucchio, cumulo"), è una frattaglia usata in gastronomia e ricavata da diverse parti dei prestomaci del bovino...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su animella (en) animella, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

