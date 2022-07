Farla significa unirsi a qualcuno per loschi fini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farla significa unirsi a qualcuno per loschi fini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COMUNELLA

Significato/Curiosita : Farla significa unirsi a qualcuno per loschi fini

Iniziano a parlare. guy gli chiede perché abbia aspettato tanto tempo per evolversi, e per tutta risposta diablo gli domanda se pensa che ci sia qualcuno più...

Utilizzato per aprire le porte di un albergo, esso prende il nome di comunella. passe-partout, su treccani.it. url consultato il 22 giugno 2020. ^ (en)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con farla; significa; unirsi; qualcuno; loschi; fini; Si può farla solo in acqua; Il galateo la vieta ma gli Italiani adorano farla ; Il galateo la vieta ma fa gola a molti farla ; Si cerca di farla bella; Parole di significa to più specifico rispetto ad altre; Perderlo significa mancare una occasione; Capigliature voluminose e significa tive; Parola che ha il significa to opposto di un altra; Si urtano prima di unirsi ; unirsi ... in guerra; Essere d accordo riunirsi ; Premunirsi contro malattie infettive; Primo contatto con qualcuno o qualcosa; Accusare qualcuno che si ritiene responsabile; Provare stima e simpatia per qualcuno ; Si muove contro qualcuno senza contatto fisico; Sono loschi quelli di certi affaristi; Cricca di loschi individui; Affari loschi ; Gruppo di tipi loschi ; Così si defini sce una grande area verde di città; Si defini sce così un fascio di rette parallele; Che non è defini tivo; Arma automatica per defini zione; Cerca nelle Definizioni