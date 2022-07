Dita __, nome d arte di un icona burlesque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dita __, nome d arte di un icona burlesque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VON TEESE

Significato/Curiosita : Dita __, nome d arte di un icona burlesque

Appoggiando la punta delle dita, nell'arte greca). l'omoerotismo involontario si può avere, invece, nel caso in cui un artista abbia scelto di negare l'espressione...

Dita von teese, pseudonimo di heather renée sweet (rochester, 28 settembre 1972), è una modella, showgirl e costumista statunitense del burlesque, specializzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con dita; nome; arte; icona; burlesque; Perdita della parola; Un terreno in vendita ; Sabbia a perdita d occhio; Confina con Arabia Saudita e Oman; Il cognome di papa Paolo VI; Secondo nome della regista Sofia Coppola; Altro nome del leccio; I nome di Crozza; Fa parte della cura di alberi e piante; Un seme delle carte italiane; Fa parte della corolla; Fa parte della porta di calcio; Piccolo contenitore per rifiuti... e icona sul PC; Cantautore giamaicano icona della musica reggae; Così è detta la pulcinella di mare icona islandese; Mademoiselle Coco, icona di stile; Cerca nelle Definizioni