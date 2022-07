La cosiddetta Città di Granito scozzese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cosiddetta Città di Granito scozzese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La cosiddetta citta di granito scozzese

Abitanti. viene soprannominata la città di granito o la città d'argento. dalla metà del xviii alla metà del xx secolo gli edifici di aberdeen sono stati edificati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aberdeen (disambigua). aberdeen (in scots aiberdeen; in gaelico scozzese obar dheathain; in...