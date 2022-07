Congegno militare che lanciava grandi massi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congegno militare che lanciava grandi massi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATAPULTA

Significato/Curiosita : Congegno militare che lanciava grandi massi

Meglio, "lanciare") è una grande macchina d'assedio inventata dai greci e usata soprattutto dai romani che lanciava grandi dardi o pietre sferiche singolarmente...

Il lemma di dizionario «catapulta» wikimedia commons contiene immagini o altri file su catapulta (en) catapulta / catapulta (altra versione), su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

