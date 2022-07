Il Ciano genero di Mussolini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ciano genero di Mussolini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GALEAZZO

Significato/Curiosita : Il ciano genero di mussolini

Edda mussolini, vedova ciano, contessa di cortellazzo e buccari (forlì, 1º settembre 1910 – roma, 8 aprile 1995), è stata la prima dei cinque figli di benito...

Gian galeazzo ciano, meglio conosciuto come galeazzo, conte di cortellazzo e buccari (livorno, 18 marzo 1903 – verona, 11 gennaio 1944), è stato un diplomatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Alcuni incorniciano quella di laurea; Luciano , allenatore dell Inter dal 2017; Un indimenticabile Luciano ; Il tappeto in una trasmissione di Luciano Rispoli; Ben poco genero so come può esserlo un consiglio; Lo ha chi è genero so; Lo è la mancia del genero so; Non sarà mai genero so; Sposò Edda mussolini ; Lo furono mussolini , Stalin e Hitler; La Petacci che amò mussolini ; Residenza romana di mussolini , ora adibita a museo e parco;