Arcipelago della Tanzania e nota meta turistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arcipelago della Tanzania e nota meta turistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ZANZIBAR

Significato/Curiosita : Arcipelago della tanzania e nota meta turistica

L'arcipelago di zanzibar è un arcipelago della tanzania situato nell'oceano indiano, a est della costa dell'africa orientale. corrisponde all'ex nazione...

Altri significati, vedi zanzibar (disambigua). coordinate: 6°08's 39°19'e / 6.133333°s 39.316667°e-6.133333; 39.316667 zanzibar (pron. ['anibar], tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

