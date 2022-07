Alterato, Corrotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alterato, Corrotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SNATURATO

Significato/Curiosita : Alterato, corrotto

Stato corrotto da jimmy, cadendo in pieno nel tranello tesogli da questi e kim. infatti, il giudice afferma ovviamente di non essere corrotto e con sdegno...

Dall'url originale il 9 novembre 2013). ^ silvia enrico: «boldrin ha snaturato fare per fermare il declino», su lettera43.it. url consultato il 29 marzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 11 luglio 2022

Altre definizioni con alterato; corrotto; alterato per fermentazione; Un po alterato dalla collera; Il tono non alterato da diesis o bemolle; alterato malignamente; corrotto da comportamenti immorali; corrotto , scostumato; Moralmente corrotto ; Incorrotto , coscienzioso; Cerca nelle Definizioni