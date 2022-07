Una trasmissione in diretta su Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una trasmissione in diretta su Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STREAMING

Significato/Curiosita : Una trasmissione in diretta su internet

Computer, vedi internet (informatica). internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo...

Il termine streaming, flusso multimediale o flusso audiovisivo nel campo delle telecomunicazioni identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Il termine streaming, flusso multimediale o flusso audiovisivo nel campo delle telecomunicazioni identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con trasmissione; diretta; internet; trasmissione tv itinerante presentata da Fiorello; La trasmissione pomeridiana con Uan; Il tappeto in una trasmissione di Luciano Rispoli; trasmissione RAI dedicata al mare italiano; Arriva diretta mente a casa: consegna a __; Pellicola diretta da Dino Risi: Una vita __; Su di essa viene diretta mente lavorato il pescato; La diretta discendenza; Azienda che vende di tutto su internet ; Comprendono TV e internet ; Aiuta ad orientarsi in internet ; Allontanare un disturbatore da un forum di internet ;