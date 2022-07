Una lepre che vive in Groenlandia e Canada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lepre che vive in Groenlandia e Canada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARTICA

Significato/Curiosita : Una lepre che vive in groenlandia e canada

Coordinate: 56°n 109°w / 56°n 109°w56; -109 il canada (afi: /'kanada/) o canadà (afi: /kana'da/) è uno stato dell'america settentrionale bagnato dall'atlantico...

All'antartide, caratterizzata dalla presenza della calotta artica e della banchisa artica, non presentando di fatto un'estensione definita in quanto non... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Il bandito di Montelepre ; Le hanno lepre e cervo; , Le hanno lepre e cervo; Le hanno lepre e capra; Il delfino rosa di fiume vive li; Ci vive il delfino rosa di fiume; Asceta che vive la religiosità isolato dal mondo; La persona con la quale si convive ; Battezzò con l attuale nome la groenlandia ; Il braccio di mare che si trova tra l Islanda e la groenlandia ; La più grande della Terra è la groenlandia ; A est della groenlandia ; Le montagne che dal canada arrivano in New Mexico; Penisola canina del canada ; Peloso bue del canada ; Sono vastissime in canada ;