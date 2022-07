Una fase... in cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fase... in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUNARE

Significato/Curiosita : Una fase... in cielo

Primi anni di trasmissioni, la terza rete adottò una sigla specifica, accompagnata dal brano il cielo in una rete di piero piccioni. la grafica di ambedue...

L'ombra della terra cade sulla luna, causando una eclissi lunare. eclissi solari e lunari non sono osservate ogni mese, perché il piano dell'orbita della...

