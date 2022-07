Una dinastia cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una dinastia cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una dinastia cinese

Diverse dinastie. in periodi come questi, non vi era un'unica dinastia che dominasse una cina unificata. in altre situazioni però una sola dinastia riuscì...

Yao ming (s, yáo míngp; shanghai, 12 settembre 1980) è un ex cestista cinese. alto 2,29 m per un peso di 141 kg, ricopriva il ruolo di centro negli...