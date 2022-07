Una coordinata per rilevazioni astronomiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una coordinata per rilevazioni astronomiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AZIMUT

Significato/Curiosita : Una coordinata per rilevazioni astronomiche

Le scienze astronomiche sono supportate da strumenti in grado di aiutare l'uomo nella misura e nella rilevazione di dati. il primo strumento usato è senza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi azimut (disambigua). l'azimut (dall'arabo as-sumut, significante le direzioni), nell'astronomia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con coordinata; rilevazioni; astronomiche; Una coordinata cartesiana; Compie molte rilevazioni statistiche; Unità di misura delle distanze astronomiche ; Vi sono quelle astronomiche e quelle climatiche; Una delle più note guide enogastronomiche ; Simile al calendario, ha informazioni astronomiche ; Cerca nelle Definizioni