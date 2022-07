Si stringeva al collo dei condannati alla berlina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stringeva al collo dei condannati alla berlina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GOGNA

Significato/Curiosita : Si stringeva al collo dei condannati alla berlina

Princip uscì da una locanda unendosi alla folla e posizionandosi in prima fila. con la mano che teneva in tasca, stringeva la pistola con la quale avrebbe...

La gogna è uno strumento punitivo, di contenzione, di controllo, di tortura, utilizzato prettamente durante il medioevo. è costruita come un collare in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con stringeva; collo; condannati; alla; berlina; Indumento che stringeva il busto delle dame nobili; Si stringeva no con gli eserciti; Si stringeva no alle città; Maglione a collo medio-alto; collo cato a distanza; Nei momenti disperati si ha al collo ; Pendono dal collo dei tacchini; Vi perdevano la vita i condannati all impiccagione; Erano emessi dai condannati veneziani sul ponte; Il palco dei condannati ; Eretici che nel secolo V vennero condannati dal Concilio di Efeso; Banditi dalla patria; Si contrae portando la mano alla spalla ; Differenzia il leone maschio dalla femmina; Porta la minestra alla bocca; berlina decappottabile; Una berlina scoperchiata; Né berlina , né SUV ing; Né berlina , né SUV; Cerca nelle Definizioni