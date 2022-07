Sovrano come Micerino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrano come Micerino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARAONE

Significato/Curiosita : Sovrano come micerino

128333 la piramide di micerino o menkaure, eretta nell'ultima area libera dell'altopiano roccioso di giza, era il cenotafio del sovrano denominato neter menkaura...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi faraone (disambigua). il faraone era il sovrano dell'antico egitto. il termine deriva dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

