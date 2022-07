Simbolo del plutonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simbolo del plutonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PU

Significato/Curiosita : Simbolo del plutonio

Che ha un'emivita di 24100 anni. il plutonio puro è un metallo argenteo, ma imbrunisce quando si ossida. il plutonio subisce una contrazione di volume all'aumentare...

Aisin gioro pu yi, in cinese: t, àixinjuéluó puyíp, in mancese: aisin-gioro pu i, nome di cortesia yaozhi (t, yàozhip), pseudonimo haoran (t... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

