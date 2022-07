Settori di posti allo stadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Settori di posti allo stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIBUNE

Significato/Curiosita : Settori di posti allo stadio

Prime cinque gare casalinghe del campionato al vecchio stadio dorico). all'inaugurazione alcuni settori (tra cui la curva nord e i distinti laterali) erano...

tribune può riferirsi a: chicago tribune, quotidiano di chicago (stati uniti d'america), nonché la maggiore pubblicazione della tribune company. new york... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con settori; posti; allo; stadio; I diversi settori in cui sono divisi gli uffici amministrativi; Le espressioni di linguaggi settori ali; settori del supermercato; I settori dello zodiaco; Opposti ... alle cunette; Composti di tre elementi; Si segna sugli articoli esposti ; Disposti tutt intorno; Ha foglia verde e gambo bianco, giallo o rosso; Col suo metallo vestiva i cavalieri medievali; Il figlio del cavallo e dell asina; I fratelli registi di allo nsanfàn; Lo stadio ora intitolato a Maradona; Lo stadio di casa per la Roma e la Lazio; Un grido allo stadio ; Gli è stato intitolato lo stadio di San Siro; Cerca nelle Definizioni