Regione della Cina ex colonia britannica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione della Cina ex colonia britannica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HONGKONG

Significato/Curiosita : Regione della cina ex colonia britannica

Separatamente hong kong (ex-colonia britannica) e macao (ex-colonia portoghese), ora regioni amministrative speciali della cina, ma non nomina taiwan che...

Nella hsbc tower nei docklands di londra. l'acronimo hsbc proviene da hongkong & shanghai banking corporation, banca fondata a hong kong nel 1865 da thomas... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

