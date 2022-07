La regina del lago Maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La "regina" del lago Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La regina del lago maggiore

Il lago maggiore o verbano (lagh magior in lombardo e piemontese) è un lago prealpino di origine fluvioglaciale della regione geografica italiana. le sue...

stresa (stresa in dialetto locale) è un comune italiano di 4 650 abitanti della provincia del verbano-cusio-ossola in piemonte. grazie alla sua posizione...