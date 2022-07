Realizza copie di opere d arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Realizza copie di opere d arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FALSARIO

Significato/Curiosita : Realizza copie di opere d arte

Avrebbero capito con facilità se le opere erano state realizzate da un artista o da uno scienziato. il binomio arte e tecnologia è stato incalzante fin...

Wikizionario wikiquote contiene citazioni di o su falsario wikizionario contiene il lemma di dizionario «falsario» falsificazione

