Può esserlo l affidamento dei figli tra divorziati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo l affidamento dei figli tra divorziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONDIVISO

Significato/Curiosita : Puo esserlo l affidamento dei figli tra divorziati

Che tra lui e l'ex moglie amelia forse c'è ancora qualcosa e si riavvicina a lei, anche grazie a leo, il bambino che decide di prendere in affidamento; il...

Stai cercando altri significati, vedi affidamento condiviso (disambigua). l'affidamento condiviso è un istituto giuridico presente in diversi ordinamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con esserlo; affidamento; figli; divorziati; Possono esserlo foglie e labbra; Può esserlo un nastro; Possono esserlo i pollini; Può esserlo un artista al suo debutto; Tipo che non dà affidamento ; Un tipo sul quale non si può fare nessun affidamento ; L'affidamento condiviso dei figli; affidamento a un privato di un lavoro pubblico; Claudio, attore figli o del doppiatore Ferruccio; Claudio, attore figli o di un noto doppiatore; Padre di figli o padre; L Alan di figli delle Stelle; Divisi ma non ancora divorziati ; Separati ma non divorziati ; Cerca nelle Definizioni