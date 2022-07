Ci può essere quello armato e quello sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci può essere quello armato e quello sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONFLITTO

Significato/Curiosita : Ci puo essere quello armato e quello sociale

Mussolini e hitler: la repubblica sociale sotto il terzo reich, roma, donzelli, 2009. salvatore francia, la repubblica sociale italiana e il contesto...

Il termine conflitto viene solitamente inteso come un sinonimo di guerra. esso può ad ogni modo essere esteso anche ad altri campi: conflitto tra attori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

