La provincia serba con Novi Sad - Cruciverba

La provincia serba con Novi Sad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VOIVODINA

Significato/Curiosita : La provincia serba con novi sad

novi sad (in serbo e ruteno , novi sad; in ungherese újvidék; in slovacco nový sad) è una città di 388.490 abitanti situata nel nord della serbia...

Vojvodina, romeno: provincia autonoma voivodina, ruteno: ). geograficamente, la voivodina è inclusa nell'euroregione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

