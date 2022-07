Il primo leader Sovietico in visita in USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo leader Sovietico in visita in USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : KRUSCEV

Significato/Curiosita : Il primo leader sovietico in visita in usa

Alla cosiddetta "destalinizzazione", e anche il primo leader sovietico a visitare gli stati uniti d'america (il 15 settembre 1959), paese con cui intese stabilire...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

