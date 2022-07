Porta la minestra alla bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta la minestra alla bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CUCCHIAIO

Significato/Curiosita : Porta la minestra alla bocca

Tipiche locali usino la carne tanto quanto il pesce d'acqua dolce e di mare. tra i primi piatti più tipici troviamo la minestra di fagioli bianchi di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cucchiaio (disambigua). il cucchiaio (dal latino cochlearium, "strumento per mangiare le chiocciole")... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

