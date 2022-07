Porta in mano la fiamma olimpica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta in mano la fiamma olimpica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEDOFORO

Significato/Curiosita : Porta in mano la fiamma olimpica

Il tedoforo (da teda, fiaccola cerimoniale), nella tradizione dei giochi olimpici è la persona che reca la fiaccola accesa con la fiamma. la tradizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

