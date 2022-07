Pianta officinale con fiori detti denti di leone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta officinale con fiori detti denti di leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TARASSACO

Significato/Curiosita : Pianta officinale con fiori detti denti di leone

Gelatina) di tarassaco, spesso erroneamente definite "miele di tarassaco". con le radici tostate di tarassaco si può preparare il caffè di tarassaco, un surrogato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

