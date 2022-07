Pianta aromatica citata nella Bibbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta aromatica citata nella Bibbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ISSOPO

Significato/Curiosita : Pianta aromatica citata nella bibbia

Nonché citata svariate volte nella bibbia (es. giovanni 19:39: «... e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre») quale pianta aromatica o...

Primogeniti. ^ issopo, hyssopus officinalis, tecnica colturale dell'issopo, piante aromatiche, pianta aromatica issopo, issopo proprietà, pianta issopo, su elicriso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con pianta; aromatica; citata; nella; bibbia; Compianta attrice francese; Lavoravano nelle pianta gioni di cotone americane; pianta officinale con fiori detti denti di leone; Malattia micotica pianta con fiori a campanula; Erba aromatica da cucina; Una pianta aromatica ... in testa al poeta; Ghiandola toracica aromatica ; Essenza aromatica usata in liquoreria; La Cina citata nel Milione; La cittadina d una Convenzione UE citata spesso; citata in precedenza; Danza caraibica citata insieme alla salsa; Scrisse il dramma Assassinio nella cattedrale; nella coppa di alcuni reggiseni; Monte ricordato nella Bibbia; nella bici trasforma l energia cinetica in luce; Studio e interpretazione della bibbia ; Monte ricordato nella bibbia ; Aggettivo di libri della bibbia ; Primo libro della bibbia e della Torah; Cerca nelle Definizioni