Parole di significato più specifico rispetto ad altre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parole di significato più specifico rispetto ad altre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IPONOMI

Significato/Curiosita : Parole di significato piu specifico rispetto ad altre

Usato in campo medico, linguistico e di altre discipline, avente anche un uso comune. nel linguaggio comune, la parola viene utilizzata per indicare una...

Coppie. nei cefalopodi c'è un unico sifone o ciminiera che è chiamato iponomo. in alcune lumache marine è presente nell'animale un'estensione anteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

