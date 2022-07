Organi della respirazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organi della respirazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLMONI

Significato/Curiosita : Organi della respirazione

Altri significati, vedi branchie (disambigua). la branchia è un organo di respirazione presente non solo in animali acquatici, ma anche in alcuni animali...

Tra polmoni e vescica natatoria è tuttora oggetto di studio. contro la vescica natatoria origina dalla parete dorsale della faringe, mentre i polmoni da... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con organi; della; respirazione; organi smi unicellulari eucarioti eterotrofi; Lo utilizza l organi smo; Ex organi zzazione internazionale che nacque per unire l Europa; organi smi, istituzioni; Articolazione mobile come quella della spalla; Documento contabile alla base della partita doppia; Perdita della parola; Fa parte della corolla; L arresto della respirazione di chi si immerge in mare; Impedimento della respirazione a volte mortale; Muscolo addominale della respirazione ; Tipo di cura per gli organi della respirazione ; Cerca nelle Definizioni