Nelle bici elettriche è assistita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle bici elettriche è assistita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEDALATA

Significato/Curiosita : Nelle bici elettriche e assistita

Bicicletta a pedalata assistita (epac - electric pedal assisted cycle, detta anche bici elettrica, pedelec o bipa) è una bici alla cui azione propulsiva...

pedalata assistita è composta da: motore batteria caricabatteria freno (interruttore elettrico) centralina e blocco di accensione sensore di pedalata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

