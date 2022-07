Modesto albergo con trattoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modesto albergo con trattoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOCANDA

Significato/Curiosita : Modesto albergo con trattoria

La locanda è una struttura sia ristorativa sia ricettiva. il termine locanda deriva dal latino locare che tradotto significa allocare, affittare. il gerundivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

Altre definizioni con modesto; albergo; trattoria; Un modesto rilievo come la collina; Un modesto impiegato oberato di lavoro; Fa arrossire il modesto ; Molti lo espongono anche se è modesto ; Rifornito e allettante nelle camere d albergo ; albergo in cui non si soggiorna a lungo; Un albergo per la gioventù; albergo per turisti; trattoria con alloggio; Rustica trattoria ; E' simile alla trattoria ; Piatto da trattoria __: di maiale con fagioli;