Misura inglese di lunghezza - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : IARDA

Significato/Curiosita : Misura inglese di lunghezza

Il piede (in inglese foot, simbolo ft) è un'unità di misura di lunghezza del sistema imperiale. equivale a 0,3048 m o a 30,48 cm e non è riconosciuto...

Rimanda qui. se stai cercando la città del ciad, vedi yarda (ciad). la iarda (in inglese: yard) è un'unità di misura di lunghezza che non rientra nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 luglio 2022

L unità di misura del potenziale elettrico; misura no molte medicine; Lo strumento per misura re la rugiada notturna; La misura di superficie per le tenute; La contea inglese con Exeter; C è quella inglese e quella di violino; È simile al corno inglese ; Il cocker inglese ; Scarsi in lunghezza ; Misura di lunghezza inglese; Unità di lunghezza che possono essere marine; La lunghezza della cannonata;